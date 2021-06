Joachim Coens (CD&V) impliqué dans un accident de la route avec une jeune fille de 19 ans

Le président du CD&V, Joachim Coens, a été impliqué dans un accident près de son domicile à Sijsele, mardi après-midi. Il est entré en collision avec un cyclomoteur dans sa Tesla. La jeune fille de 19 ans a été blessée. « J’espère qu’elle va s’en sortir », a d’ailleurs déclaré Joachim Coens.

L’accident s’est produit mardi après-midi près de la maison de Joachim Coens à Sijsele. Le président du CD&V a été percuté par l’arrière par la jeune fille circulant sur la piste cyclable avec son cyclomoteur.

« Je suis rentré à la maison et j’ai été frappé par la fille », assure Coens. Et d’ajouter : « J’ai immédiatement appelé l’ambulance. La fille était consciente et j’espère que tout ira bien pour elle. Je suis en tout cas moi aussi très choqué par cet accident. » Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux et la jeune fille a été emmenée à l’hôpital en ambulance. On ignore la gravité de ses blessures.