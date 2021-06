«Les 2 Alfred», «The courier»… Les films à ne pas manquer cette semaine

Nos critiques dans leur intégralité et les bandes annonces.

Les 2 Alfred (Bruno Podalydès) ***

Bruno Podalydès s’empare du monde du travail ultraconnecté et prend le parti d’en rire avec impertinence, humour, fantaisie, finesse et sens de l’absurde. C’est fait avec élégance, joie, sens du rythme et de la repartie, avec un trio d’acteurs épatants.

Notturno (Gianfranco Rosi) ***

Pas de musique, de voix off ou de choses inutiles. Juste la force des images et des histoires des gens qui les constituent. La proposition est radicale et demande au spectateur qu’il s’y abandonne. Mais ce dépouillement, cette sensibilité particulière lui donnent toute sa force.