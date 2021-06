Nuages et averses: les prévisions météo des prochains jours

Les gouttes de pluie se feront plus rares mercredi après-midi, après une matinée humide au nord du sillon Sambre-et-Meuse, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Le temps deviendra sec sur la plupart des régions bien qu’une averse orageuse restera possible sur l’extrême est et le sud-est du pays. Les nuages resteront cependant nombreux, même si quelques éclaircies pourraient percer. Les maxima seront compris entre 15 ou 16 degrés au littoral et 21 degrés en Lorraine belge.

Les éclaircies gagneront du terrain dans la soirée et dans la nuit, mais des nuages bas et de la brume pourront se former en fin de nuit. Les températures minimales oscilleront entre 8 et 13 degrés.