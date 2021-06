La Belgique septième meilleur pays européen pour le commerce en ligne transfrontalier

Ce marché total transfrontalier a représenté un chiffre d'affaires de 146 milliards d'euros en 2020 (hors voyages), une progression de 35% sur un an avec la pandémie en toile de fond.

L'enquête, menée avec le soutien de FedEx et Worldline, présente un top 16 des pays européens et compile des données transfrontalières en pondérant quatre paramètres: les ventes en ligne transfrontalières en Europe, la part de marché transfrontalière, la confiance des consommateurs en commerce transfrontalier et le pourcentage des visiteurs web transfrontaliers.

La Belgique a gagné une position en 2020, grâce de bons résultats en termes de confiance des consommateurs, et représente 4 milliards d'euros, en hausse de 53% par rapport à 2019 à la suite de l'impact de la pandémie. En e-commerce transfrontalier, les Belges achètent principalement sur Zalando, Zara, H&M, Amazon, Wish et AliExpress, ainsi que chez leurs voisins du nord comme Bol.com et Coolblue.