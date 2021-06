Hans Vanaken reçoit peu de temps de jeu avec les Diables rouges: «Je reste leur premier supporter, même depuis les tribunes»

Il le savait en arrivant au centre national de Tubize pour la première fois avant l’Euro, Hans Vanaken n’est pas un titulaire en puissance chez les Diables rouges. Mais cela ne l’empêche pas de travailler avec beaucoup de sérieux à l’entraînement. Et le travail, ça paie toujours. Ainsi, face à la Finlande, le Brugeois a eu la chance de monter au jeu en fin de match, en remplacement de Kevin De Bruyne.

« Il y a beaucoup de bons joueurs et pour moi, c’est déjà bien d’être ici. Mais je veux travailler et me montrer », expliquait Vanaken ce mercredi matin en conférence de presse. « C’est tout de même une très belle aventure avec les Diables rouges. Il y a énormément de qualités dans ce noyau. Le sélectionneur fait des choix. Il faut les accepter. Je reste le premier supporter de l’équipe, même depuis les tribunes. Et puis, j’ai tout de même eu la chance de rentrer au jeu ».