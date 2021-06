La Commission européenne a validé le plan de relance belge de 5,9 milliards d’euros

La Commission européenne a donné son feu vert mercredi au plan de relance et de résilience de la Belgique, a annoncé mercredi matin le secrétaire d’État pour la Relance, Thomas Dermine, sur son compte Twitter. «Un plan ambitieux axé sur une transition vers une société plus durable, plus digitale et plus solidaire. Le symbole d’une collaboration réussie entre les différentes entités du pays que j’ai eu le privilège de diriger», a ajouté le secrétaire d’Etat.

Le gouvernement fédéral et les entités fédérées ont avancé au pas de charge ces derniers mois pour présenter dans les temps le projet belge de plan de relance et de résilience à la Commission, à la fin avril. Un refus était hautement improbable, tant le pays a été en dialogue permanent avec l’exécutif européen pour ajuster son plan jusqu’à la dernière minute.