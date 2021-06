Désinformation: le «dividende du menteur»

Par C. B., A. D., T. K., M. K.

Avec le début de la pandémie de coronavirus, il est devenu encore plus clair que la Chine, à l’instar de la Russie, s’attaquait désormais à l’Europe au moyen de campagnes de désinformation. C’est ce qu’observe également le groupe de travail East StratCom de l’Union européenne, qui a été fondé pour la protéger des attaques de Moscou sous la forme de fake news. Il semblerait qu’elle doive à présent se préoccuper de plus en plus de la Chine également. Le problème, c’est le manque de budget.