Diables rouges: Thorgan Hazard de retour sur le terrain, la conférence de presse de Thomas Meunier postposée (vidéo)

Changement de programme pour les Diables rouges qui ont commencé leur entraînement du jour à 10h30 (à la place de 11h), soit juste après la conférence de presse de Hans Vanaken. Suite à un problème technique, Thomas Meunier se présentera devant les journalistes après cette séance.

À ce sujet, on peut vous dire que Thorgan Hazard, gêné par un genou et qui n’avait pas effectué le déplacement avec le groupe belge à Saint-Pétersbourg lundi pour le match contre la Finlande, est bel et bien de retour sur le terrain.

Par contre, ils ne sont que quinze Diables rouges à s’entraîner en plein air. En effet, les titulaires contre la Finlande ne sont pas à l’extérieur, sauf Thibaut Courtois. Ces derniers sont restés au chaud, à l’intérieur.