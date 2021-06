Une force armée dissimulée sur Internet

Par C. B., A. D., T. K., M. K.

Pour influencer l’opinion publique, Pékin fait appel à des lobbyistes rémunérés qui ciblent les hommes politiques, les chefs d’entreprise et les faiseurs d’opinion. Autrement dit, les personnes qui décident des projets législatifs et des investissements importants pour la Chine. Il est dans la nature des lobbyistes en relations publiques d’agir dans l’ombre et de ne pas communiquer à propos de leurs missions délicates. La Chine, de par les milliards de dollars qu’elle investit dans la propagande, est un client lucratif. Dans le même temps, cependant, aucune agence ne veut admettre officiellement qu’elle travaille pour le régime totalitaire de Pékin.

La partie la mieux camouflée de la stratégie médiatique de la Chine en Europe se déroule toutefois sur l’Internet. Les acteurs en sont des influenceurs sur Twitter ou YouTube. Il est souvent difficile de savoir s’ils sont eux-mêmes conscients d’être instrumentalisés en prenant part à ce réseau de propagande.