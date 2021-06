Port d'Anvers: bientôt un bateau-remorqueur au méthanol

Cette innovation s'inscrit dans le projet européen Fastwater, qui vise à démontrer la faisabilité du méthanol comme carburant durable pour la navigation. Avant que le port d'Anvers puisse commencer à utiliser ce remorqueur, il a fallu demander une adaptation à la réglementation européenne en matière de navigation intérieure. La Commission européenne vient de donner son approbation, de sorte que la conversion du remorqueur va pouvoir commencer.

Le port d'Anvers fournit le bateau-remorqueur et c'est l'entreprise belge Multi qui a réalisé l'étude de faisabilité du projet. L'entreprise suédoise Scandinaos a dessiné l'ensemble du navire, tandis que ABC (Anglo Belgian Corporation) est responsable de la transformation du moteur et des réservoirs et tuyaux pour le méthanol. L'entreprise allemande Heinzmann, quant à elle, se charge d'adapter les injecteurs.