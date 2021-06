Bourse de Bruxelles - Les marchés européens restent prudemment expectatifs

Ceux-ci étaient emmenés par Galapagos (59,18) et arGEN-X (263,60) qui abandonnaient 2,9 et 1,3 pc, Solvay (108,50) et UCB (83,84) cédant 0,4 et 0,8 pc. AB InBev (63,40) était négative de 0,8 pc alors que KBC (63,12) et Ageas (48,24) gagnaient 0,2 et 0,3 pc. Aperam (42,61) remontait de 0,5 pc à l'inverse de Umicore (49,12) qui perdait 0,3 pc, Elia (88,55) et Melexis (86,45) reculant de 1,6 et 0,1 pc. Proximus (16,98) et Telenet (31,36) valaient 0,2 et 0,9 pc de moins que la veille, Orange Belgium (19,28) et Bpost (10,27) cédant par ailleurs 0,2 et 0,1 pc. Ackermans (141,00) et Sofina (363,20) reperdaient 0,3 pc tandis que Colruyt (47,25) remontait de 0,6 pc.