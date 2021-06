«Sweet Tooth» à voir sur Netflix: vous reprendrez bien un petit coup de pandémie?

Ce n’est qu’un tout petit virus de rien du tout, à l’origine inconnue. Il met pourtant sens dessus dessous le monde entier qui jusque-là poursuivait sa course effrénée, semant partout la mort, la désolation, la confusion. En un mot : le chaos. Chaos dans les villes, saccagées, dans les supermarchés, pris d’assaut, dans les hôpitaux, débordés, puis dépassés. Chaos partout. Masques pour tout le monde à l’extérieur. Et alors que la pandémie mondiale chamboule déjà tous les repères, apparaissent dans les maternités d’étranges créatures, des enfants moitié humains, moitié animaux, appelés « hybrides ». Cause ou conséquence de la crise mondiale ?