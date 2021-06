Le voyagiste Neckermann satisfait de la reprise récente de ses activités

"Dès le premier jour, les ventes ont été extrêmement positives, c'était au-delà de nos attentes. Il était très clair que le marché était prêt pour Neckermann", a analysé mercredi le CEO Gert De Caluwé lors d'une présentation en avant-première des projets futurs de l'entreprise de voyage. Environ 70% des voyages vendus sont à destination de l'Espagne et de la Grèce, une même proportion ont une date de départ avant la fin du mois d'août et les prix des voyages sont plus élevés que prévu. L'entreprise dit s'attendre à un "été chaud".

Le 7 juin, le site web a été remis en ligne et le centre d'appels était à nouveau opérationnel. Deux jours plus tard, les magasins repris ont ouvert leurs portes. Une semaine plus tard, l'entreprise a mis fin à son occupation minimale et il n'y a désormais plus de chômage technique en son sein. Un nouveau site web devrait être lancé dans les mois à venir.