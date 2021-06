PLAN DE RELANCE UE DE LA BELGIQUE - Agoria espère une transformation des intentions en investissements concrets

Agoria se réjouit mercredi de l'évaluation positive de la Commission européenne pour le plan pour la reprise et la résilience de la Belgique, qui recevra à terme 5,9 milliards d'euros à investir principalement dans des projets de transition numérique et verte. Pour la fédération de l'industrie technologique, il s'agit désormais de lancer "l'opérationnalisation effective" du plan et de traduire les intentions en investissements concrets.

Agoria se dit également satisfaite que respectivement 50% et 27% du budget soient alloués aux transitions verte et numérique, au-delà des conditions européennes. "Bien que nos besoins en la matière soient importants, le plan pour la reprise et la résilience de la Belgique contribuera bel et bien aux transitions verte et numérique", explique la fédération.

Elle invite par ailleurs les autorités à avancer rapidement pour la réalisation et le financement des projets, ainsi qu'à effectuer un monitoring du plan à l'aune d'objectifs sociétaux clairement définis. "Ce monitoring doit permettre d'assurer la cohérence des projets et d'identifier les besoins supplémentaires", explique Agoria.