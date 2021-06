De Bruyne, Witsel et Lukaku chez Jay-Z

Lancé en 2008 par le rappeur Jay-Z, Roc Nation est devenu une institution aux US grâce aux partenariats avec plusieurs stars du show-biz (Rihanna, Kanye West, Calvin Harris…). Fort de son succès, le label a investi le monde du sport américain (MLB, NBA) avant de faire le grand saut vers l’Europe. Où le géant n’est déjà plus un novice dans le football (Jérôme Boateng, Marcus Rashford, Eric Bailly, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Axel Witsel). Gérant les affaires et la communication de ces trois Diables rouges, Roc Nation souhaite booster la visibilité de ses « ambassadeurs » – comme l’entreprise aime les appeler – afin de les faire connaître davantage à travers le monde. Pour le Nerazzurro et le Citizen, les fruits de cette collaboration se font de plus en plus ressentir après des débuts poussifs et une américanisation du mode de fonctionnement.