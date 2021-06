Guillaume Surlémont, éleveur à Solières

« Nous avons fait le choix de participer à ce label car il correspondait à notre philosophie. On ne castrait déjà plus nos porcs. On vendait par contre déjà nos porcs dans la filière standard via l’abattoir Lovinfosse, mais les quantités restent limitées. L’abattoir prend environ 400 porcs par semaine dans le cadre du label. Moi, je fournis environ 50 porcs par mois, on est les plus petits producteurs du label. On a trouvé le concept intéressant et on espère en retirer une plus-value un peu plus importante, de l’ordre de 15 à 20%, mais les farines en fin de production sont plus chères aussi. Les négociations sur le prix, entre tous les partenaires, constituent un plus. Les prix sont calculés sur nos coûts de production, c’est fondamental. »