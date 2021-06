Deuxième tour des élections régionales en France: l’abstention reste record (les résultats en direct)

L’abstention record du premier tour des régionales et départementales semble se confirmer au second tour dimanche à midi, sauf en Corse, avec un léger rebond en Paca où le RN espère emporter la première région de son histoire, à un an de la présidentielle.

Des 13 régions métropolitaines, la Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Paca) est la seule à connaître un duel qui s’annonce serré, entre les frères ennemis Thierry Mariani (ex-LR devenu RN) et Renaud Muselier (LR), après un premier tour qui a favorisé les sortants LR et PS.

A midi, seuls 12,66 % des quelque 48 millions d’électeurs de France métropolitaine se sont rendus aux urnes, dans un contexte de crise sanitaire et de protocole strict (masque, gel, distance de sécurité).