Bpost lance Sign For Me, pour recevoir des recommandés même en cas d'absence

Bpost lance Sign For Me, un service gratuit permettant de recevoir des courriers recommandés à domicile même en cas d'absence du destinataire, annonce l'entreprise mercredi. Une procuration à signer au bureau de poste ou au point poste le permet.

Un envoi recommandé doit être signé lors de la remise au destinataire. Si celui-ci est absent, le facteur ou la factrice dépose un avis de passage. Le destinataire doit alors s'organiser pour aller récupérer l'envoi dans les 15 jours au bureau de poste ou point poste mentionné sur l'avis.

Il est désormais possible de mandater bpost et d'autoriser le facteur à déposer directement la majeure partie des lettres recommandées dans la boîte aux lettres du destinataire, sans entacher la valeur juridique de ce type d'envoi.

Pour ce faire, il faut s'enregistrer dans un bureau de poste ou un point poste avec sa carte d'identité. Un mail de confirmation sera ensuite envoyé au client, qui devra simplement valider sa souscription. Le service sera disponible uniquement pour les particuliers, dans tous les bureaux de poste et points poste du pays, à partir du mois d'août 2021.

Bpost annonce qu'il sera prochainement possible de souscrire au service via l'application My bpost.