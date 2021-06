Bande dessinée: Chris Ware, le Géo Trouvetou du roman graphique, sacré à Angoulême

La communauté internationale des autrices et auteurs professionnels de bande dessinée a couronné Chris Ware du Grand Prix le plus prestigieux du 9e Art. Pour cet auteur secret et mystérieux, la bande dessinée du XXIe siècle doit s’écrire comme « un test audacieux de la patience du lecteur, où de toutes petites images semblent s’animer, danser, chanter et pleurer ». Dynamiteur des codes de lecture, Chris Ware incarne l’artiste aventurier touche-à-tout. Ses albums sont des livres laboratoires, des tranches de vie sans super-héros, enluminées de publicités bidons, de dessins à l’envers ou en pattes de mouche, films de maquettes à découper. Son œuvre est un cocktail d’images existentielles et de délire graphique.