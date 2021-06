A 38 ans, Britney Spears n’a plus qu’un rêve dans la vie : redevenir elle-même. - Bestimage.

Ce mercredi 23 juin, Britney Spears va peut-être retrouver le début du chemin vers la liberté. Depuis treize ans, la chanteuse de Oops !… I Did It Again est considérée par la justice américaine comme étant dans l’incapacité de se gérer elle-même. Son père, Jamie Spears, s’occupe de ses affaires, avec l’aide d’une tutrice professionnelle. Comment la star en est-elle arrivée là ?