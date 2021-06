Elections régionales: le Rassemblement national perd son pari en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Après être arrivé en tête au premier tour la semaine dernière, Thierry Mariani (RN) s’incline au second contre Renaud Muselier (LR).

Renaud Muselier (à gauche) et Thierry Mariani. - AFP.

Le second tour des régionales a confirmé dimanche une abstention quasi record autour de 66 %, et la prime donnée par les électeurs aux sortants LR et PS, mais marque aussi l’échec du RN à emporter une région, y compris Paca, sa meilleure chance à dix mois de la présidentielle.

Après la fermeture des derniers bureaux de vote à 20h, la participation des quelque 48 millions d’électeurs appelés aux urnes dimanche s’établit à environ 33 % en France métropolitaine, au même niveau qu’au premier tour, et bien en dessous des 55,57 % de 2015.

Marquant une envolée vertigineuse par rapport à 2015, l’abstention atteint quelque 66 % (66,7 % au premier tour, 41,59 % au second tour de 2015), malgré les appels au vote répétés de la classe politique entre les deux tours.