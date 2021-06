Après avoir levé 1,5 M d'euros, la néo-banque Rise lancera ses activités à la rentrée

La néo-banque belge Rise, destinée aux adolescents (entre 10 et 18 ans) et dont l'objectif est de leur apprendre à gérer leur argent, sera lancée à la rentrée scolaire, ont fait savoir mercredi ses concepteurs en marge de l'annonce d'une levée de fonds d'1,5 million d'euros. Un conseil consultatif, composé de professionnels du secteur financier, a également été désigné. L'objectif de la fintech est d'attirer à elle 7.000 clients d'ici la fin de l'année, 10.000 en un an et de se déployer à l'international courant 2022.