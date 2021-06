entretien

Claire Messud a fait ses débuts dans la fiction en 1995 et a publié depuis lors six romans et deux nouvelles qui ont été chaleureusement salués par la critique américaine et internationale. Son premier livre, Avant le bouleversement du monde (publié en français chez Gallimard), lui a valu d’être qualifiée de « talent exceptionnel » par le New York Review of Books.