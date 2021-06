Comme en France, la start-up Nickel, qui propose un compte inclusif et sans banque, distribuera chez nous son unique produit via les réseaux de libraires indépendants.

Un Lotto, la gazette, et deux billets de 20 euros, s’il vous plaît ». En janvier 2022, il sera probablement possible d’ouvrir un compte bancaire, de retirer et de déposer de l’argent ensuite, dans la librairie de votre quartier. La start-up Nickel a signé un partenariat avec les fédérations des libraires indépendants de Belgique (par opposition aux enseignes type Relay, Night and Day, etc.), soit 1.100 points de vente au sud et 1.300 au nord du pays.