Deuxième tour des élections régionales: Xavier Bertrand réélu dans les Hauts-de-France

Xavier Bertrand remporterait entre 52 % des voix selon l’institut de sondage Opinionway pour Cnews et 53 % selon Ipsos/Sopra Steria.

Le président sortant (ex-LR) des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, sort largement vainqueur au second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France, devant le candidat RN Sébastien Chenu et la tête de liste de l’union de la gauche Karima Delli.

Xavier Bertrand remporterait entre 52 % des voix selon l’institut de sondage Opinionway pour Cnews et 53 % selon Ipsos/Sopra Steria, loin devant Sébastien Chenu, crédité entre 25,6 % (Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions/Radio France/LCP) et 26 % (Opinionway). La candidate EELV/PS/LFI Karima Delli est annoncée entre 21,4 % (Ipsos/Sopra Steria) et 22 % (Opinionway).