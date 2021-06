Lego transforme des bouteilles en PET en briques de construction

Lego cherche depuis un certain temps à rendre ses blocs de construction plus écologiques. Ils sont désormais généralement fabriqués en ABS, un plastique dur à base de pétrole. Ces dernières années, des spécialistes en technologie des matériaux et des ingénieurs ont testé plus de 250 variants du PET, ainsi que des centaines d'autres types de plastique, explique l'entreprise dans un communiqué.

Lego vient de présenter son premier prototype, basé sur des bouteilles en PET recyclées provenant des États-Unis. Une bouteille d'un litre fournit suffisamment de matière première pour dix blocs de 2 cm par 4. Les briques n'apparaîtront cependant pas encore dans les boîtes de la marque. Cela va en effet prendre du temps, dit-elle.