La relance en Wallonie déjà à l’épreuve d’un conflit social chez Burnsen

Le temps d’appeler à la mobilisation générale et déjà l’actualité prouve que les obstacles sur la route du redressement seront nombreux. Tensions et menaces à Seneffe.

Le message adressé au peuple de Wallonie est déjà devenu une rengaine : incarnée par un plan qui pèse plus de 7 milliards, la relance économique post-covid sera l’affaire de tous ou ne sera pas. Elio Di Rupo en tête, le gouvernement wallon sonne la mobilisation générale, des sans-grade jusqu’aux dirigeants de toutes sortes. Sur le terrain économique, patrons et syndicats sont notamment placés en première ligne : on compte sur eux pour instaurer un climat social serein et privilégier les investissements en soutien des moyens publics colossaux mis en œuvre. En bref : il faut aller de l’avant.

Ce n’est pas gagné si l’on en juge par ce qui se produit dans l’entreprise Burnsen (groupe Atlantic), spécialisée dans le confort thermique et les installations de chauffage, sur le zoning de Seneffe. Aujourd’hui, 120 personnes y travaillent.