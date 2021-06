Une armée nouvelle pour faire face à un monde en mutation

Un groupe d’experts a présenté un rapport aux parlementaires ce mercredi. Le « cyber », les « fake news », les états totalitaires et l’environnement font émerger de nouvelles menaces face auxquelles la Défense doit s’équiper.

Fin 2020, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), a mandaté deux coordinateurs afin de former un comité stratégique de dix experts pour réfléchir à l’avenir de la Défense. - Photo News.

Quelle armée pour demain ? De quels moyens la doter pour affronter quelles menaces ? Sous la précédente législature, l’ex-ministre N-VA de la Défense, Steven Vandeput, avait élaboré, en 2016, une Vision Stratégique, allant jusqu’à 2030, qui avait mené à l’acquisition de nouveau matériel pour remplacer, notamment les F-16 et les chasseurs de mines vieillissants. Depuis lors, la situation géopolitique a changé. Fin 2020, l’actuelle ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), a mandaté deux coordinateurs afin de former un comité stratégique de dix experts pour réfléchir à l’avenir de la Défense. Leur rapport a été présenté en commission Défense ce mercredi. « Depuis 2014, l’Europe a été la cible d’attentats », a rappelé la ministre en ouverture des débats. « La situation sécuritaire se détériore en Méditerranée ou dans certaines zones d’Afrique. Les menaces “cyber” et hybrides augmentent. Il faut revoir les missions de la Défense. »