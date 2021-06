«Les idées moyenâgeuses ont fait leur temps»

Durant les deux conférences de presse de Vanaken et Meunier, la Fédération belge a montré son soutien à la cause « LGBT » suite au refus de l’UEFA de permettre à la ville de Munich d’illuminer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel. « Ce qui se passe est regrettable, estime Thomas Meunier. On est au 21e siècle. Les idées moyenâgeuses ont fait leur temps. C’est le moment d’accepter les gens comme ils sont. Les personnes décisionnaires ont des œillères et beaucoup ont peur de se mouiller. Il ne suffit pas de mettre une pancarte dans les stades « Non au racisme ». Il faut agir plus que ça et prendre des décisions fortes pour changer les choses. »