Agression mortelle dans une maison de retraite, un pensionnaire écroué

Selon les premières informations, le suspect est âgé de 99 ou 100 ans, ce qui en fait probablement le détenu le plus âgé du pays, mais le parquet n’a pas souhaité divulguer l’âge des personnes impliquées

Un résident d’une maison de repos de la commune de Destelbergen a été arrêté puis transféré en prison après le décès suspect d’un autre pensionnaire, a rapporté mercredi le parquet, qui ne veut pas donner pas plus de détails pour le moment.

La police et le parquet avaient été informés lundi de la mort suspecte d’un homme dans une maison de repos du village de Heusden, dans la commune de Destelbergen (Flandre-Orientale). « Le procureur a saisi le juge d’instruction, qui s’est rendu sur place, en compagnie du médecin légiste, de la police judiciaire et du laboratoire. Un suspect a été interpellé. Il s’agit d’un résident de la maison de repos. L’homme a été présenté au juge d’instruction de Gand lundi soir. Il a été placé sous mandat d’arrêt et transféré en prison », a rapporté le procureur.