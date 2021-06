Sarah Defrise rend la musique diablement vivante

Un spectacle ironique sur la musique contemporaine, où mon personnage déteste ça, mais dont le but est évidemment de prouver qu’en fait, c’est très chouette ! » Voilà l’idée de I Hate New Music, seul en scène de la soprano belge Sarah Defrise à découvrir ce vendredi au Théâtre Lumen dans le cadre du Festival Musiq3 (lire ci-contre). Un spectacle mis en scène par Natacha Kowalski (avec Jean-Louis Bonmariage à la création lumière) mais dont Sarah Defrise est productrice, autrice et interprète. « Ça faisait très longtemps que j’avais envie de faire un spectacle d’humour. J’ai toujours aimé faire rire les gens », explique la chanteuse. « L’idée est née en 2018 alors que j’avais un petit rôle dans une production en France. J’avais beaucoup de temps libre (rires)… donc j’ai écrit un premier jet d’un bout à l’autre pendant les pauses. En parallèle à la partie stand-up à la Florence Foresti, j’interprète des pièces de musique de manière tout à fait sérieuse et en mode show, avec des effets de lumière… »