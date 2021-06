Baromètre de motivation: face à l’hésitation vaccinale, l’empathie est plus efficace que la contrainte

Le dernier baromètre de motivation, auquel « Le Soir » et SudPresse sont associés, s’est intéressé aux méthodes qui peuvent influencer les réfractaires à se faire vacciner. Pour les chercheurs, il faut à tout prix éviter la contrainte et le recours à la récompense.

Alors que 70 % de la population adulte belge a reçu sa première dose de vaccin, comment s’adresser aux hésitants vaccinaux ? C’est la question à laquelle a tenté de répondre le 31e rapport du Baromètre de la motivation mis au point par l’UGent, l’UCLouvain et l’ULB, et dont Le Soir et les journaux du groupe SudPresse sont partenaires. On le sait, avec l’apparition du variant Delta, les épidémiologistes recommandent désormais d’atteindre le seuil de 85 à 90 % de personnes vaccinées. Pour parvenir à cet objectif collectif, toutes les forces en présence seront nécessaires, aussi bien les vaccinés de la première heure que les plus sceptiques.