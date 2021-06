« Ce que nous faisons nous-mêmes, nous le faisons mieux » : ce leitmotiv de l’autonomie flamande est aujourd’hui détourné par des observateurs au nord du pays qui estiment qu’après le corona et le scandale du PFOS, c’est tout sauf prouvé.

«Ce que nous faisons seuls, nous le faisons mieux»: ces mots de Gaston Geens, premier président de l’exécutif flamand sont devenus le symbole de la complaisance, voire de l’arrogance de la Flandre, dirigée actuellement par Jan Jambon. - Photo News et Le Soir.

Wat we zelf doen, doen we zelf » – Ce que nous faisons nous-mêmes, nous le faisons nous-mêmes : c’était ce week-end le titre de l’éditorial ravageur de la directrice éditoriale du Tijd et de L’Écho, Isabel Albers. Une plume redoutée qui par ces mots, pas immédiatement lisibles pour les francophones, a fait très mal aux dirigeants politiques flamands.