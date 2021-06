Relance post-covid: «Un besoin structurel, urgent et impératif d’investissements publics»

Alors que le retour à la normale se profile, la priorité est d’investir pour assurer l’avenir de notre économie et de notre société, insistent les économistes Etienne de Callataÿ, Paul De Grauwe et David de la Croix.

Depuis un peu moins d’un an et demi, les pouvoir publics ont, pour l’essentiel, géré la crise sanitaire et soutenu « quoi qu’il en coûte » les travailleurs et entreprises affectés par la mise à l’arrêt partielle de l’activité. Le retour à la normale se profile à brève échéance – sous réserve que la progression du variant delta ne retarde pas le déconfinement. Quelle devra être alors la priorité des autorités ? Soutenir la reprise de l’économie, investir massivement pour moderniser les infrastructures publiques et engager la transition ou rééquilibrer sans trop tarder les finances publiques ?

1

Des mesures de relance ? Inutile

Nous avons interrogé trois économistes – Etienne de Callataÿ, Paul De Grauwe et David de la Croix – qui, d’emblée, nous ont expliqué que des mesures de relance n’étaient pas nécessaires.