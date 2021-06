Tour de France: Cavendish, une réservation last minute

En octobre 2020, sur le parvis d’un podium détrempé qui sentait l’automne mais surtout l’hiver à plein nez, Mark Cavendish distribuait ses larmes tel un enfant à qui on avait refusé l’ultime jouet. Il pleurait sans discontinuer. C’était à Schoten, à l’arrivée du Grand Prix de l’Escaut, la course où il avait révélé la puissance de son sprint ravageur. Nous étions en 2007, il avait 21 ans et la dégaine d’un cow-boy. Un discours dans un anglais curieux, souvent incompréhensible, ce qui se justifiait, disait-il, par ses origines insulaires, l’île de Man.