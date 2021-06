ENTRETIEN

Se battre contre les inégalités et les injustices qui frappent ses semblables… Quand on prend des responsabilités à la Fédération des étudiants francophones, la cause est entendue. Et quand on en devient la présidente, ladite cause devient un engagement absolu. Chems Mabrouck l’a fait, 28 mois durant, au beau milieu de la crise sanitaire. A 25 ans, à l’heure de passer le témoin, elle témoigne. Avec beaucoup de maturité.

Votre mandat fut marqué par la pandémie, mais encore ?