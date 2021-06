L’Angleterre à la maison, les autres à la rue?

« Football is coming home. » L’Angleterre peut entonner à nouveau sa rengaine de l’Euro 1996, censée à l’époque servir de bande-sonore à un deuxième sacre dans un grand tournoi, 30 ans après celui isolé de 1966, décroché, déjà, à Londres. Or malgré le format itinérant du tournoi, les « Three Lions » auront désormais un avantage, celui du terrain, que les autres nations hôtes n’auront désormais plus. À part l’éventuel quart de finale, à Rome, avec le huitième et le « Final 4 » à Wembley, ils n’auront jamais quitté leur sol. Dans la meilleure des hypothèses, 6 matchs sur 7 devant leur public.

Ce qui n’est pas une garantie de succès : en 15 championnats d’Europe, seules trois sélections se sont imposées à domicile, l’Espagne ‘64, l’Italie ‘68 et la France ‘84 tandis que deux autres, le Portugal ‘04 et la France ‘16 avaient atteint la finale… Dans un tournoi organisé par au moins deux pays (2000, 2008, 2012), le meilleur parcours local fut réalisé par les Pays-Bas (½ finalistes).