Surréaliste ! Le scénario de ce mercredi pourrait inspirer Netflix. Mardi, la FGTB avait, comme la CSC et la CGSLB, approuvé l’accord social du 8 juin prévoyant notamment des hausses du salaire minimum (en trois phases), des mesures de flexibilité (heures supplémentaires) et des aménagements de fin de carrière. Mercredi soir, il n’en est plus rien. La raison de ce revirement. Une erreur dans la comptabilisation des votes.