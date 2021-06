Stéphane Prévot: «J’ai détesté ce rallye, avant de le gagner»

Comme on a pu s’en rendre compte au gré des récits de Bruno Thiry et Freddy Loix, le Safari Rally a souvent fait des dégâts parmi les concurrents. Stéphane Prévot n’y a pas échappé quand on l’a relevé avec deux vertèbres fêlées lors du crash survenu à Thiry, en 2001. « C’est le seul rallye où je me suis retrouvé à l’hôpital, et tous les matins en me levant, une douleur lancinante me le rappelle ! », s’exclame le Hutois de 52 ans, qui dit même avoir détesté ce rallye ! « Après ce crash, j’ai toujours dit que je n’y retournerais plus. Quand j’ai signé avec Duval en 2003, j’ai même fait préciser dans le contrat que si ce rallye revenait par malheur au calendrier, François devrait se trouver un autre copilote pour cette épreuve ! »