Shakedown: Neuville 3e

Sébastien Ogier (Toyota) a été le plus rapide du shakedown, jeudi au Kenya. Devant Evans (Toyota WRC) et Neuville (Hyundai), à 1,1 seconde. « Les reconnaissances se sont bien passées, et le shakedown était assez représentatif. Il nous permet d’un peu nous tester et nous adapter pour le rallye en tant que tel. Je me sens prêt, mais est-on vraiment prêt pour ce genre de rallye ? Je n’en suis pas sûr », a conclu Sébastien Ogier, le leader du championnat qui est un des favoris au départ, tant on connaît sa science du pilotage, et la vista qu’il a pour trouver le bon rythme. Après une courte spéciale ce jeudi après-midi à Nairobi, le vrai départ du rallye se fera vendredi.