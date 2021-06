Pour le président de la Liga, la Super League est impossible à mettre sur pied

Le président de la Liga espagnole, Javier Tebas, a déclaré mercredi que la Super League était « morte » suite au retrait de 9 des 12 clubs impliqués dans la compétition controversée. L’annonce de la création de la compétition a suscité une vague de critiques de la part des fédérations, des autres clubs, des supporters, des joueurs ainsi que des médias.

La Fédération européenne de football a infligé une amende à l’Atletico Madrid, à l’Inter Milan, à l’AC Milan et aux six clubs de Premier League : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham à la suite de l’annonce de leur participation à la compétition. Cependant, une décision de justice a indiqué que les poursuites pénales contre Barcelone, le Real Madrid et la Juventus, trois équipes fondatrices qui n’avaient pas encore rompu leurs liens avec la Super League, devaient être stoppées.