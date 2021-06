Plan de relance: des réformes attendues à marche forcée par l’Union européenne

La tournée des grands ducs de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, passait mercredi par Bruxelles, dans les locaux de BeCentral. C’est fait, l’institution européenne a lu le plan de reprise et de résilience belge et l’évalue positivement. Cela ouvre la voie au versement d’un acompte du soutien européen de l’ordre de 770 millions d’euros dans le courant du mois de juillet. Mais les pays européens prennent le relais dès le 30 juin dans le groupe des conseillers financiers (FICO) au Conseil (cénacle des Etats). Et dans les cénacles européens, cela n’étonne personne de voir les pays qui étaient réticents au plan de relance commun (avec endettement commun), les Pays-Bas, la Finlande, la Suède et le Danemark (auto-proclamés les Frugaux) au taquet sur le contenu des plans de leurs pairs. « Ils sont hyper bien préparés, on dirait qu’ils ont lu tous les plans de relance », explique-t-on dans les institutions. Car les enveloppes de la relance devront s’accompagner de la mise en œuvre de réformes dans les pays européens.