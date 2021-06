La relance, avant le grand basculement

L’Europe a validé le plan de relance belge. Le fédéral et les Régions promettent de grands investissements publics. Première étape d’un grand basculement, de la crise sanitaire vers le redressement du pays. C’est l’ambition absolue du gouvernement De Croo, l’œil rivé sur 2024.

La fin du lockdown, permise par la vaccination, devrait se traduire par un redémarrage de l’économie, dont on pressent qu’il sera d’autant plus fort que la chute a été profonde. - Martin Bertrand.

Vous n’avez encore rien vu », a lancé Alexander De Croo, évoquant le plan de relance belge, tout juste validé par la Commission européenne. Un message à double sens. D’une part, la Belgique ne compte pas s’arrêter aux 5,9 milliards européens (officiellement labélisés PRR, comme plan pour la reprise et la résilience) en termes d’investissements publics. D’autre part, l’exécution de ces projets s’inscrit dans un « grand basculement » plus ambitieux, qui mobilisera le gouvernement fédéral mais aussi les autres entités, dès l’automne et la sortie espérée de la crise sanitaire.