Quels délais?

Dans quels délais un corps peut-il tenir une telle privation ? Le docteur Michel Roland rappelle que dix grévistes de l’IRA (dont Bobby Sands) sont décédés en 1981 après 70 jours de grève de la faim. Mais la variation est importante selon la morphologie de départ et les circonstances. Dans le cas présent, les fortes chaleurs ont éprouvé les sans-papiers, qui, pour beaucoup, ont vécu dans des conditions d’occupation hivernale difficiles, notamment dans l’église du Béguinage. D’expérience de médecin, les mouvements de grève trouvent une issue après 40 à 50 jours. « Ici, on est à une bonne moitié du délai critique. Si on veut faire quelque chose, c’est maintenant que ça devient dangereux. »