électromobilité Le groupe Horizon n’a pas traîné

En mai 2015, une borne de recharge pour voitures électriques était installée au Domaine des Pléiades, un nouvel éco-quartier de plusieurs immeubles à appartements et maisons à Visé, au nord de Liège. L’initiative était présentée comme une première en Wallonie. Elle émanait du groupe Horizon, dirigé par Laurent Minguet, l’entrepreneur connu pour sa fibre environnementale. Six ans plus tard, ce type d’installations tend à se généraliser dans les projets de ce groupe. De même qu’à son siège dans le centre de Liège. Une trentaine de voitures de société sont, en effet, utilisées quotidiennement par les salariés. Et en conséquence, des bornes de recharge rapide ont été prévues sur les parkings.