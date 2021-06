Vivaqua veut augmenter le prix de l’eau

Le 30 juin prochain, le conseil d’administration de Vivaqua devrait approuver une proposition d’augmentation du tarif de l’eau. Reste à déterminer ses modalités. Concrètement, la direction de l’entreprise publique, qui produit et distribue l’eau du robinet dans la capitale, a formulé trois propositions d’augmentation tarifaire au 1er janvier 2022, en plus de l’indexation : + 12,5 %, + 15 % ou + 20 %. Les administrateurs lui ont demandé, ce mercredi, d’explorer deux autres pistes, qui prévoient une évolution progressive : une première hausse de 12,5 % au 1er janvier 2022, suivie d’autres, pour atteindre les 20 % de majoration en 2026, et le même scénario mais en démarrant à 15 %. Ces différents scénarios feront l’objet de simulation, afin que le conseil d’administration puisse trancher, le 30 juin et soumettre la demande au régulateur, Brugel, en charge du contrôle du prix de l’eau – la décision ne relève plus du gouvernement régional.