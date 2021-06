Se former… quand on le désire

A partir du 1 er juillet, il sera possible de suivre les formations depuis son ordinateur, smartphone ou tablette et ce, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. - D.R.

Ce n’est plus un secret, la Belgique compte toujours plus d’agents immobiliers et de professionnels liés à ce secteur en expansion. Ce dernier attire et charrie derrière lui son lot de formations. Créé en 2014 sous l’impulsion de Federia (Fédération des agents immobiliers francophones), le Cefim (Centre d’étude et de formations immobilières) assure l’organisation de la formation continue des professionnels de l’immobilier, qu’ils soient courtiers, syndics, régisseurs, avocats, géomètres ou experts-comptables.