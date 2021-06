Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine, sur une maison simple et très bien située.

Bien qu’elle soit basée à Overijse, cette petite villa est particulièrement proche de La Hulpe et sa gare. Elle garantit aussi un accès rapide à toutes les facilités, tout en profitant d’un environnement calme et d’un jardin agrémenté de grands espaces de rangement. Son intérieur a été rénové en 2008 et offre un espace de vie confortable et modulable. Il est agrémenté de 3 chambres, deux salles d’eau et un bureau, mais d’autres agencements sont parfaitement possibles.

1