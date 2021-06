Le Masterplan Van Praet passe l’examen

Après sept mois d'études, le Masterplan Van Praet est à présent achevé et a été approuvé par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles. Ce Masterplan est le fruit d'une étroite collaboration entre les bureaux d'études Plusoffice et Arcadis avec des représentants des services concernés de la Ville de Bruxelles, des experts de différentes institutions ainsi qu’avec des membres du Conseil de quartier Neder-Over-Heembeek/Mutsaard. Le résultat de ce travail est un nouveau quartier bruxellois, mixte et durable qui sortira très prochainement de terre. Aujourd'hui, la zone située entre le pont Van Praet et l’avenue des Croix du Feu est surtout connue pour être un entonnoir géant où s’engouffre tout le trafic automobile entrant et sortant de la ville. Afin de rendre cette partie de la ville dynamique, des équipements seront introduits, comme une école secondaire de 700 élèves, une salle de sport et de théâtre, une crèche, un parc public. La zone couvre à peu près 27 hectares et accueillera également des logements.