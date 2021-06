A Molenbeek-Saint-Jean, Go West est achevé

Le projet Go West, ses 31 logements et sa crèche, est clôturé. Il vient compléter son projet voisin Ekla et surtout, marquer le début d’une transition globale pour le quartier Gare de l’Ouest à Molenbeek-Saint-Jean. La crise sanitaire n’aura causé qu’un infime retard de 15 jours au chantier de construction.

Situé à Molenbeek-Saint-Jean entre la chaussée de Ninove, la rue Pierre Van Humbeek et la rue Edmond Bonehill, Go West jouit d’une localisation idéale, à la jonction de plusieurs lignes de tram, de bus et de métro. Il s’inscrit dans un programme plus vaste initié par le promoteur Revive, spécialisé dans le redéveloppement de sites industriels désaffectés et pollués. C’est sur le terrain accueillant par le passé les activités de production de la brasserie Vandenheuvel que celui-ci a développé le projet Ekla (du nom d’une bière brassée en ces lieux) : 22.000 m² comprenant un hôtel, des commerces, des bureaux, une école primaire et une tour de logements.